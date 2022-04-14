NFT (NFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFT (NFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFT (NFT) Informasjon APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Offisiell nettside: http://apenft.org/ Teknisk dokument: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Kjøp NFT nå!

NFT (NFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT (NFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M Total forsyning: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Sirkulerende forsyning: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M All-time high: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 All-Time Low: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Nåværende pris: $ 0.0000004412 $ 0.0000004412 $ 0.0000004412 Lær mer om NFT (NFT) pris

NFT (NFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFT (NFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTs tokenomics, kan du utforske NFT tokenets livepris!

NFT (NFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NFT nå!

