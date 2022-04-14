Hashflow (HFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hashflow (HFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hashflow (HFT) Informasjon Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades. Offisiell nettside: https://hashflow.com/ Teknisk dokument: https://docs.hashflow.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC Kjøp HFT nå!

Hashflow (HFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hashflow (HFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.61M $ 50.61M $ 50.61M Total forsyning: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Sirkulerende forsyning: $ 606.31M $ 606.31M $ 606.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 83.26M $ 83.26M $ 83.26M All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 Nåværende pris: $ 0.08348 $ 0.08348 $ 0.08348 Lær mer om Hashflow (HFT) pris

Hashflow (HFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hashflow (HFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HFTs tokenomics, kan du utforske HFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HFT Interessert i å legge til Hashflow (HFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HFT på MEXC nå!

Hashflow (HFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HFT nå!

HFT prisforutsigelse Vil du vite hvor HFT kan være på vei? Vår HFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HFT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!