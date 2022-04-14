Electroneum (ETN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Electroneum (ETN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Electroneum (ETN) Informasjon Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Offisiell nettside: http://electroneum.com/ Teknisk dokument: https://developer.electroneum.com/ Blokkutforsker: https://blockexplorer.electroneum.com/ Kjøp ETN nå!

Electroneum (ETN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Electroneum (ETN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.85M $ 51.85M $ 51.85M Total forsyning: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B Sirkulerende forsyning: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.56M $ 60.56M $ 60.56M All-time high: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 All-Time Low: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Nåværende pris: $ 0.002884 $ 0.002884 $ 0.002884 Lær mer om Electroneum (ETN) pris

Electroneum (ETN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Electroneum (ETN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETNs tokenomics, kan du utforske ETN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ETN Interessert i å legge til Electroneum (ETN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ETN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ETN på MEXC nå!

Electroneum (ETN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ETN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ETN nå!

ETN prisforutsigelse Vil du vite hvor ETN kan være på vei? Vår ETN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETN tokenets prisforutsigelse nå!

