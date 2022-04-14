AVAV1 (AVAV1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AVAV1 (AVAV1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AVAV1 (AVAV1) Informasjon The Gateway to Token Inscribe and Trading.Please note that Avavcriptions (AVAV1) on the BEP-20 chain is a project initiated by an individual/independent project party, it is merely the name of the token and not related to any other projects such as the inscription AVAV on the AVAX chain. Kjøp AVAV1 nå!

AVAV1 (AVAV1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AVAV1 (AVAV1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: -- -- -- Lær mer om AVAV1 (AVAV1) pris

AVAV1 (AVAV1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AVAV1 (AVAV1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVAV1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVAV1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVAV1s tokenomics, kan du utforske AVAV1 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AVAV1 Interessert i å legge til AVAV1 (AVAV1) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AVAV1, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AVAV1 på MEXC nå!

AVAV1 (AVAV1) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVAV1 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVAV1 nå!

AVAV1 prisforutsigelse Vil du vite hvor AVAV1 kan være på vei? Vår AVAV1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVAV1 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

