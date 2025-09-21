Unagi Token (UNA)-prisforutsigelse (USD)

Få Unagi Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye UNA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Unagi Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Unagi Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Unagi Token (UNA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Unagi Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.056075 i 2025. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Unagi Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.058878 i 2026. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UNA for 2027 $ 0.061822 med en 10.25% vekstrate. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UNA for 2028 $ 0.064913 med en 15.76% vekstrate. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UNA for 2029 $ 0.068159 med en 21.55% vekstrate. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på UNA for 2030 $ 0.071567 med en 27.63% vekstrate. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Unagi Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.116575. Unagi Token (UNA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Unagi Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.189889. År Pris Vekst 2025 $ 0.056075 0.00%

Gjeldende Unagi Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 36.57M$ 36.57M $ 36.57M Opplagsforsyning 652.11M 652.11M 652.11M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste UNA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har UNA en sirkulerende forsyning på 652.11M og total markedsverdi på $ 36.57M. Se UNA livepris

Unagi Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Unagi Token direktepris, er gjeldende pris for Unagi Token 0.056075USD. Den sirkulerende forsyningen av Unagi Token(UNA) er 652.11M UNA , som gir den en markedsverdi på $36,568,151 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 10.65% $ 0.005397 $ 0.05694 $ 0.049394

7 dager 38.70% $ 0.021699 $ 0.057348 $ 0.029054

30 dager 93.87% $ 0.052636 $ 0.057348 $ 0.029054 24-timers ytelse De siste 24 timene har Unagi Token vist en prisbevegelse på $0.005397 , noe som gjenspeiler en 10.65% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Unagi Token handlet på en topp på $0.057348 og en bunn på $0.029054 . Det så en prisendring på 38.70% . Denne nylige trenden viser potensialet til UNA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Unagi Token opplevd en 93.87% endring, som gjenspeiler omtrent $0.052636 av dens verdi. Dette indikerer at UNA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Unagi Token (UNA) prisforutsigelsesmodul? Unagi Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for UNA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Unagi Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for UNA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Unagi Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til UNA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til UNA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Unagi Token.

Hvorfor er UNA-prisforutsigelse viktig?

UNA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

