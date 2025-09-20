Dagens Unagi Token livepris er 0.050684 USD. Spor prisoppdateringer for UNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Unagi Token livepris er 0.050684 USD. Spor prisoppdateringer for UNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Unagi Token Pris (UNA)

1 UNA til USD livepris:

$0.050674
-4.30%1D
Unagi Token (UNA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:43:44 (UTC+8)

Unagi Token (UNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04859162
24 timer lav
$ 0.052963
24 timer høy

$ 0.04859162
$ 0.052963
$ 0.154495
$ 0.00648287
+0.31%

-4.30%

+15.20%

+15.20%

Unagi Token (UNA) sanntidsprisen er $0.050684. I løpet av de siste 24 timene har UNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04859162 og et toppnivå på $ 0.052963, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNA er $ 0.154495, mens den rekordlave prisen er $ 0.00648287.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNA endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -4.30% over 24 timer og +15.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unagi Token (UNA) Markedsinformasjon

$ 33.02M
--
$ 50.20M
651.61M
990,627,114.0
Nåværende markedsverdi på Unagi Token er $ 33.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNA er 651.61M, med en total tilgang på 990627114.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.20M.

Unagi Token (UNA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Unagi Token til USD ble $ -0.00227971079468263.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Unagi Token til USD ble $ +0.0311510909.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Unagi Token til USD ble $ +0.0882640826.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Unagi Token til USD ble $ +0.027795357750478852.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00227971079468263-4.30%
30 dager$ +0.0311510909+61.46%
60 dager$ +0.0882640826+174.15%
90 dager$ +0.027795357750478852+121.44%

Hva er Unagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Unagi Token (UNA) Ressurs

Offisiell nettside

Unagi Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unagi Token (UNA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unagi Token (UNA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unagi Token.

Sjekk Unagi Tokenprisprognosen nå!

UNA til lokale valutaer

Unagi Token (UNA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unagi Token (UNA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Unagi Token (UNA)

Hvor mye er Unagi Token (UNA) verdt i dag?
Live UNA prisen i USD er 0.050684 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNA til USD er $ 0.050684. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unagi Token?
Markedsverdien for UNA er $ 33.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNA?
Den sirkulerende forsyningen av UNA er 651.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNA ?
UNA oppnådde en ATH-pris på 0.154495 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNA?
UNA så en ATL-pris på 0.00648287 USD.
Hva er handelsvolumet til UNA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNA er -- USD.
Vil UNA gå høyere i år?
UNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:43:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.