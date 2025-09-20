Unagi Token (UNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04859162 $ 0.04859162 $ 0.04859162 24 timer lav $ 0.052963 $ 0.052963 $ 0.052963 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04859162$ 0.04859162 $ 0.04859162 24 timer høy $ 0.052963$ 0.052963 $ 0.052963 All Time High $ 0.154495$ 0.154495 $ 0.154495 Laveste pris $ 0.00648287$ 0.00648287 $ 0.00648287 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) -4.30% Prisendring (7D) +15.20% Prisendring (7D) +15.20%

Unagi Token (UNA) sanntidsprisen er $0.050684. I løpet av de siste 24 timene har UNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04859162 og et toppnivå på $ 0.052963, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNA er $ 0.154495, mens den rekordlave prisen er $ 0.00648287.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNA endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -4.30% over 24 timer og +15.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unagi Token (UNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.02M$ 33.02M $ 33.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.20M$ 50.20M $ 50.20M Opplagsforsyning 651.61M 651.61M 651.61M Total forsyning 990,627,114.0 990,627,114.0 990,627,114.0

Nåværende markedsverdi på Unagi Token er $ 33.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNA er 651.61M, med en total tilgang på 990627114.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.20M.