Unagi Token (UNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unagi Token (UNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unagi Token (UNA) Informasjon UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. Offisiell nettside: https://www.unagi.games/ Kjøp UNA nå!

Unagi Token (UNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unagi Token (UNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.40M $ 35.40M $ 35.40M Total forsyning: $ 990.63M $ 990.63M $ 990.63M Sirkulerende forsyning: $ 652.60M $ 652.60M $ 652.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.74M $ 53.74M $ 53.74M All-time high: $ 0.154495 $ 0.154495 $ 0.154495 All-Time Low: $ 0.00648287 $ 0.00648287 $ 0.00648287 Nåværende pris: $ 0.05425 $ 0.05425 $ 0.05425 Lær mer om Unagi Token (UNA) pris

Unagi Token (UNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unagi Token (UNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNAs tokenomics, kan du utforske UNA tokenets livepris!

UNA prisforutsigelse Vil du vite hvor UNA kan være på vei? Vår UNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNA tokenets prisforutsigelse nå!

