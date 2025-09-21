Store of Value (VAL)-prisforutsigelse (USD)

Få Store of Value prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VAL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp VAL

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Store of Value % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Store of Value-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Store of Value (VAL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Store of Value potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000120 i 2025. Store of Value (VAL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Store of Value potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000126 i 2026. Store of Value (VAL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAL for 2027 $ 0.000132 med en 10.25% vekstrate. Store of Value (VAL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAL for 2028 $ 0.000139 med en 15.76% vekstrate. Store of Value (VAL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAL for 2029 $ 0.000146 med en 21.55% vekstrate. Store of Value (VAL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAL for 2030 $ 0.000153 med en 27.63% vekstrate. Store of Value (VAL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Store of Value potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000250. Store of Value (VAL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Store of Value potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000408. År Pris Vekst 2025 $ 0.000120 0.00%

2026 $ 0.000126 5.00%

2027 $ 0.000132 10.25%

2028 $ 0.000139 15.76%

2029 $ 0.000146 21.55%

2030 $ 0.000153 27.63%

2031 $ 0.000161 34.01%

2032 $ 0.000169 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000178 47.75%

2034 $ 0.000186 55.13%

2035 $ 0.000196 62.89%

2036 $ 0.000206 71.03%

2037 $ 0.000216 79.59%

2038 $ 0.000227 88.56%

2039 $ 0.000238 97.99%

2040 $ 0.000250 107.89% Vis mer Kortsiktig Store of Value-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000120 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000120 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000120 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000121 0.41% Store of Value (VAL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VAL September 21, 2025(I dag) er $0.000120 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Store of Value (VAL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VAL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000120 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Store of Value (VAL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VAL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000120 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Store of Value (VAL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VAL $0.000121 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Store of Value prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 120.11K$ 120.11K $ 120.11K Opplagsforsyning 984.93M 984.93M 984.93M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VAL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VAL en sirkulerende forsyning på 984.93M og total markedsverdi på $ 120.11K. Se VAL livepris

Store of Value Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Store of Value direktepris, er gjeldende pris for Store of Value 0.000120USD. Den sirkulerende forsyningen av Store of Value(VAL) er 984.93M VAL , som gir den en markedsverdi på $120,106 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.71% $ 0 $ 0.000123 $ 0.000120

7 dager -20.41% $ -0.000024 $ 0.000154 $ 0.000120

30 dager -21.25% $ -0.000025 $ 0.000154 $ 0.000120 24-timers ytelse De siste 24 timene har Store of Value vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -1.71% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Store of Value handlet på en topp på $0.000154 og en bunn på $0.000120 . Det så en prisendring på -20.41% . Denne nylige trenden viser potensialet til VAL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Store of Value opplevd en -21.25% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000025 av dens verdi. Dette indikerer at VAL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Store of Value (VAL) prisforutsigelsesmodul? Store of Value-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VAL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Store of Value det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VAL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Store of Value. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VAL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VAL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Store of Value.

Hvorfor er VAL-prisforutsigelse viktig?

VAL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VAL nå? I følge dine forutsigelser vil VAL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VAL neste måned? I følge Store of Value (VAL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VAL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VAL koste i 2026? Prisen på 1 Store of Value (VAL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VAL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VAL i 2027? Store of Value (VAL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VAL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VAL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Store of Value (VAL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VAL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Store of Value (VAL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VAL koste i 2030? Prisen på 1 Store of Value (VAL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VAL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VAL i 2040? Store of Value (VAL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VAL innen 2040. Registrer deg nå