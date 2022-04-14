Store of Value (VAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Store of Value (VAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Store of Value (VAL) Informasjon Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time. Offisiell nettside: https://valmeme.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto Kjøp VAL nå!

Store of Value (VAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Store of Value (VAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.43K $ 119.43K $ 119.43K Total forsyning: $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M Sirkulerende forsyning: $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.43K $ 119.43K $ 119.43K All-time high: $ 0.00191817 $ 0.00191817 $ 0.00191817 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012126 $ 0.00012126 $ 0.00012126 Lær mer om Store of Value (VAL) pris

Store of Value (VAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Store of Value (VAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VALs tokenomics, kan du utforske VAL tokenets livepris!

VAL prisforutsigelse Vil du vite hvor VAL kan være på vei? Vår VAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VAL tokenets prisforutsigelse nå!

