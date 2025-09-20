Store of Value (VAL) Prisinformasjon (USD)

Store of Value (VAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAL er $ 0.00191817, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAL endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -4.86% over 24 timer og -19.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Store of Value (VAL) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Store of Value er $ 119.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAL er 984.93M, med en total tilgang på 984926083.943625. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.46K.