Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SMARDEX USDN % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon SMARDEX USDN-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SMARDEX USDN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.998582 i 2025. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SMARDEX USDN potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0485 i 2026. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDN for 2027 $ 1.1009 med en 10.25% vekstrate. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDN for 2028 $ 1.1559 med en 15.76% vekstrate. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDN for 2029 $ 1.2137 med en 21.55% vekstrate. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDN for 2030 $ 1.2744 med en 27.63% vekstrate. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SMARDEX USDN potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0759. SMARDEX USDN (USDN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SMARDEX USDN potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3815. År Pris Vekst 2025 $ 0.998582 0.00%

2026 $ 1.0485 5.00%

2027 $ 1.1009 10.25%

2028 $ 1.1559 15.76%

2029 $ 1.2137 21.55%

2030 $ 1.2744 27.63%

2031 $ 1.3381 34.01%

2032 $ 1.4051 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4753 47.75%

2034 $ 1.5491 55.13%

2035 $ 1.6265 62.89%

2036 $ 1.7079 71.03%

2037 $ 1.7933 79.59%

2038 $ 1.8829 88.56%

2039 $ 1.9771 97.99%

2040 $ 2.0759 107.89% Vis mer Kortsiktig SMARDEX USDN-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.998582 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.998718 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.999539 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0026 0.41% SMARDEX USDN (USDN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USDN September 21, 2025(I dag) er $0.998582 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SMARDEX USDN (USDN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USDN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.998718 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SMARDEX USDN (USDN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USDN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.999539 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SMARDEX USDN (USDN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USDN $1.0026 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SMARDEX USDN prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Opplagsforsyning 4.00M 4.00M 4.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste USDN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har USDN en sirkulerende forsyning på 4.00M og total markedsverdi på $ 4.00M. Se USDN livepris

SMARDEX USDN Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SMARDEX USDN direktepris, er gjeldende pris for SMARDEX USDN 0.998582USD. Den sirkulerende forsyningen av SMARDEX USDN(USDN) er 4.00M USDN , som gir den en markedsverdi på $3,997,469 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.27% $ -0.002712 $ 1.01 $ 0.997005

7 dager -0.20% $ -0.002030 $ 1.0117 $ 0.989890

30 dager -0.34% $ -0.003414 $ 1.0117 $ 0.989890 24-timers ytelse De siste 24 timene har SMARDEX USDN vist en prisbevegelse på $-0.002712 , noe som gjenspeiler en -0.27% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SMARDEX USDN handlet på en topp på $1.0117 og en bunn på $0.989890 . Det så en prisendring på -0.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til USDN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SMARDEX USDN opplevd en -0.34% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003414 av dens verdi. Dette indikerer at USDN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer SMARDEX USDN (USDN) prisforutsigelsesmodul? SMARDEX USDN-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USDN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SMARDEX USDN det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USDN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SMARDEX USDN. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USDN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USDN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SMARDEX USDN.

Hvorfor er USDN-prisforutsigelse viktig?

USDN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

