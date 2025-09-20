SMARDEX USDN (USDN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.996892 $ 0.996892 $ 0.996892 24 timer lav $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24 timer høy 24 timer lav $ 0.996892$ 0.996892 $ 0.996892 24 timer høy $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 All Time High $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Laveste pris $ 0.95378$ 0.95378 $ 0.95378 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) -0.17% Prisendring (7D) -0.17%

SMARDEX USDN (USDN) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har USDN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996892 og et toppnivå på $ 1.004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDN er $ 1.034, mens den rekordlave prisen er $ 0.95378.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDN endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SMARDEX USDN (USDN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Opplagsforsyning 4.01M 4.01M 4.01M Total forsyning 4,006,980.826816759 4,006,980.826816759 4,006,980.826816759

Nåværende markedsverdi på SMARDEX USDN er $ 4.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDN er 4.01M, med en total tilgang på 4006980.826816759. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.01M.