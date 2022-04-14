SMARDEX USDN (USDN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SMARDEX USDN (USDN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SMARDEX USDN (USDN) Informasjon USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Offisiell nettside: https://smardex.io/usdn

SMARDEX USDN (USDN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SMARDEX USDN (USDN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Total forsyning: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M All-time high: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 All-Time Low: $ 0.95378 $ 0.95378 $ 0.95378 Nåværende pris: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Lær mer om SMARDEX USDN (USDN) pris

SMARDEX USDN (USDN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SMARDEX USDN (USDN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

USDN prisforutsigelse Vil du vite hvor USDN kan være på vei? Vår USDN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

