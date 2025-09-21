Midas of DeFi (MIDAS)-prisforutsigelse (USD)

Få Midas of DeFi prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MIDAS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Midas of DeFi % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Midas of DeFi-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Midas of DeFi potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00015 i 2025. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Midas of DeFi potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000157 i 2026. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MIDAS for 2027 $ 0.000165 med en 10.25% vekstrate. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MIDAS for 2028 $ 0.000173 med en 15.76% vekstrate. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MIDAS for 2029 $ 0.000182 med en 21.55% vekstrate. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MIDAS for 2030 $ 0.000191 med en 27.63% vekstrate. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Midas of DeFi potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000311. Midas of DeFi (MIDAS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Midas of DeFi potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000507. År Pris Vekst 2025 $ 0.00015 0.00%

2026 $ 0.000157 5.00%

2027 $ 0.000165 10.25%

2028 $ 0.000173 15.76%

2029 $ 0.000182 21.55%

2030 $ 0.000191 27.63%

2031 $ 0.000201 34.01%

2032 $ 0.000211 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000221 47.75%

2034 $ 0.000232 55.13%

2035 $ 0.000244 62.89%

2036 $ 0.000256 71.03%

2037 $ 0.000269 79.59%

2038 $ 0.000282 88.56%

2039 $ 0.000296 97.99%

2040 $ 0.000311 107.89% Vis mer Kortsiktig Midas of DeFi-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00015 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000150 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000150 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000150 0.41% Midas of DeFi (MIDAS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MIDAS September 21, 2025(I dag) er $0.00015 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Midas of DeFi (MIDAS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MIDAS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000150 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Midas of DeFi (MIDAS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MIDAS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000150 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Midas of DeFi (MIDAS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MIDAS $0.000150 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Midas of DeFi prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MIDAS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MIDAS en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 15.00K. Se MIDAS livepris

Midas of DeFi Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Midas of DeFi direktepris, er gjeldende pris for Midas of DeFi 0.00015USD. Den sirkulerende forsyningen av Midas of DeFi(MIDAS) er 100.00M MIDAS , som gir den en markedsverdi på $15,000.2 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.23% $ 0 $ 0.000150 $ 0.000149

7 dager -5.98% $ -0.000008 $ 0.000176 $ 0.000149

30 dager -15.59% $ -0.000023 $ 0.000176 $ 0.000149 24-timers ytelse De siste 24 timene har Midas of DeFi vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Midas of DeFi handlet på en topp på $0.000176 og en bunn på $0.000149 . Det så en prisendring på -5.98% . Denne nylige trenden viser potensialet til MIDAS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Midas of DeFi opplevd en -15.59% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000023 av dens verdi. Dette indikerer at MIDAS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Midas of DeFi (MIDAS) prisforutsigelsesmodul? Midas of DeFi-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MIDAS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Midas of DeFi det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MIDAS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Midas of DeFi. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MIDAS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MIDAS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Midas of DeFi.

Hvorfor er MIDAS-prisforutsigelse viktig?

MIDAS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MIDAS nå? I følge dine forutsigelser vil MIDAS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MIDAS neste måned? I følge Midas of DeFi (MIDAS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MIDAS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MIDAS koste i 2026? Prisen på 1 Midas of DeFi (MIDAS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MIDAS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MIDAS i 2027? Midas of DeFi (MIDAS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MIDAS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MIDAS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Midas of DeFi (MIDAS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MIDAS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Midas of DeFi (MIDAS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MIDAS koste i 2030? Prisen på 1 Midas of DeFi (MIDAS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MIDAS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MIDAS i 2040? Midas of DeFi (MIDAS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MIDAS innen 2040. Registrer deg nå