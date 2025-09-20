Midas of DeFi (MIDAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00801736$ 0.00801736 $ 0.00801736 Laveste pris $ 0.00003386$ 0.00003386 $ 0.00003386 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.53% Prisendring (7D) +3.53%

Midas of DeFi (MIDAS) sanntidsprisen er $0.00015542. I løpet av de siste 24 timene har MIDAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIDAS er $ 0.00801736, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003386.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIDAS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midas of DeFi (MIDAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Midas of DeFi er $ 15.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIDAS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.54K.