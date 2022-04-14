Midas of DeFi (MIDAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Midas of DeFi (MIDAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Midas of DeFi (MIDAS) Informasjon The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Offisiell nettside: https://midasofdefi.xyz Kjøp MIDAS nå!

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midas of DeFi (MIDAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K All-time high: $ 0.00801736 $ 0.00801736 $ 0.00801736 All-Time Low: $ 0.00003386 $ 0.00003386 $ 0.00003386 Nåværende pris: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Lær mer om Midas of DeFi (MIDAS) pris

Midas of DeFi (MIDAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midas of DeFi (MIDAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIDAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIDAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIDASs tokenomics, kan du utforske MIDAS tokenets livepris!

