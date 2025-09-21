MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) /

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)-prisforutsigelse (USD)

Få Kyber Network Crystal Legacy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KNCL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp KNCL

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kyber Network Crystal Legacy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Kyber Network Crystal Legacy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kyber Network Crystal Legacy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.372022 i 2025. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kyber Network Crystal Legacy potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.390623 i 2026. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNCL for 2027 $ 0.410154 med en 10.25% vekstrate. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNCL for 2028 $ 0.430661 med en 15.76% vekstrate. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNCL for 2029 $ 0.452195 med en 21.55% vekstrate. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KNCL for 2030 $ 0.474804 med en 27.63% vekstrate. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kyber Network Crystal Legacy potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.773407. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kyber Network Crystal Legacy potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2597. År Pris Vekst 2025 $ 0.372022 0.00%

2026 $ 0.390623 5.00%

2027 $ 0.410154 10.25%

2028 $ 0.430661 15.76%

2029 $ 0.452195 21.55%

2030 $ 0.474804 27.63%

2031 $ 0.498545 34.01%

2032 $ 0.523472 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.549645 47.75%

2034 $ 0.577128 55.13%

2035 $ 0.605984 62.89%

2036 $ 0.636283 71.03%

2037 $ 0.668098 79.59%

2038 $ 0.701502 88.56%

2039 $ 0.736578 97.99%

2040 $ 0.773407 107.89% Vis mer Kortsiktig Kyber Network Crystal Legacy-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.372022 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.372072 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.372378 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.373550 0.41% Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KNCL September 21, 2025(I dag) er $0.372022 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KNCL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.372072 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KNCL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.372378 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KNCL $0.373550 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kyber Network Crystal Legacy prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Opplagsforsyning 11.36M 11.36M 11.36M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste KNCL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har KNCL en sirkulerende forsyning på 11.36M og total markedsverdi på $ 4.23M. Se KNCL livepris

Kyber Network Crystal Legacy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kyber Network Crystal Legacy direktepris, er gjeldende pris for Kyber Network Crystal Legacy 0.372022USD. Den sirkulerende forsyningen av Kyber Network Crystal Legacy(KNCL) er 11.36M KNCL , som gir den en markedsverdi på $4,226,856 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.83% $ 0.003063 $ 0.377011 $ 0.367258

7 dager -6.69% $ -0.024907 $ 1.2715 $ 0.367856

30 dager -2.91% $ -0.010842 $ 1.2715 $ 0.367856 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kyber Network Crystal Legacy vist en prisbevegelse på $0.003063 , noe som gjenspeiler en 0.83% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kyber Network Crystal Legacy handlet på en topp på $1.2715 og en bunn på $0.367856 . Det så en prisendring på -6.69% . Denne nylige trenden viser potensialet til KNCL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kyber Network Crystal Legacy opplevd en -2.91% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.010842 av dens verdi. Dette indikerer at KNCL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) prisforutsigelsesmodul? Kyber Network Crystal Legacy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KNCL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kyber Network Crystal Legacy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KNCL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kyber Network Crystal Legacy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KNCL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KNCL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kyber Network Crystal Legacy.

Hvorfor er KNCL-prisforutsigelse viktig?

KNCL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KNCL nå? I følge dine forutsigelser vil KNCL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KNCL neste måned? I følge Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KNCL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KNCL koste i 2026? Prisen på 1 Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KNCL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KNCL i 2027? Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KNCL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KNCL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KNCL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KNCL koste i 2030? Prisen på 1 Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KNCL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KNCL i 2040? Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KNCL innen 2040. Registrer deg nå