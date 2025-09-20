Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.366373 24 timer lav $ 0.383793 24 timer høy All Time High $ 5.8 Laveste pris $ 0.116184 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -3.99% Prisendring (7D) -7.09%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) sanntidsprisen er $0.368471. I løpet av de siste 24 timene har KNCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.366373 og et toppnivå på $ 0.383793, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNCL er $ 5.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.116184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNCL endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -3.99% over 24 timer og -7.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.35M Opplagsforsyning 11.36M Total forsyning 11,792,444.07924217

Nåværende markedsverdi på Kyber Network Crystal Legacy er $ 4.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNCL er 11.36M, med en total tilgang på 11792444.07924217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.35M.