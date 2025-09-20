Dagens Kyber Network Crystal Legacy livepris er 0.368471 USD. Spor prisoppdateringer for KNCL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNCL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kyber Network Crystal Legacy livepris er 0.368471 USD. Spor prisoppdateringer for KNCL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNCL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kyber Network Crystal Legacy Pris (KNCL)

$0.368471
$0.368471
-3.90%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:26:00 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.366373
$ 0.366373
24 timer lav
$ 0.383793
$ 0.383793
24 timer høy

$ 0.366373
$ 0.366373

$ 0.383793
$ 0.383793

$ 5.8
$ 5.8

$ 0.116184
$ 0.116184

+0.33%

-3.99%

-7.09%

-7.09%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) sanntidsprisen er $0.368471. I løpet av de siste 24 timene har KNCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.366373 og et toppnivå på $ 0.383793, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNCL er $ 5.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.116184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNCL endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -3.99% over 24 timer og -7.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Markedsinformasjon

$ 4.19M
$ 4.19M

--
--

$ 4.35M
$ 4.35M

11.36M
11.36M

11,792,444.07924217
11,792,444.07924217

Nåværende markedsverdi på Kyber Network Crystal Legacy er $ 4.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNCL er 11.36M, med en total tilgang på 11792444.07924217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.35M.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kyber Network Crystal Legacy til USD ble $ -0.0153223082258347.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kyber Network Crystal Legacy til USD ble $ -0.0248205750.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kyber Network Crystal Legacy til USD ble $ -0.0662156020.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kyber Network Crystal Legacy til USD ble $ +0.08160878127738936.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0153223082258347-3.99%
30 dager$ -0.0248205750-6.73%
60 dager$ -0.0662156020-17.97%
90 dager$ +0.08160878127738936+28.45%

Hva er Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ressurs

Kyber Network Crystal Legacy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kyber Network Crystal Legacy.

Sjekk Kyber Network Crystal Legacyprisprognosen nå!

KNCL til lokale valutaer

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNCL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Hvor mye er Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) verdt i dag?
Live KNCL prisen i USD er 0.368471 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KNCL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KNCL til USD er $ 0.368471. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kyber Network Crystal Legacy?
Markedsverdien for KNCL er $ 4.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KNCL?
Den sirkulerende forsyningen av KNCL er 11.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNCL ?
KNCL oppnådde en ATH-pris på 5.8 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KNCL?
KNCL så en ATL-pris på 0.116184 USD.
Hva er handelsvolumet til KNCL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNCL er -- USD.
Vil KNCL gå høyere i år?
KNCL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNCL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:26:00 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

