Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på JOOCE Memecoin Index % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon JOOCE Memecoin Index-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan JOOCE Memecoin Index potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.57144 i 2025. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan JOOCE Memecoin Index potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.600012 i 2026. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JMX for 2027 $ 0.630012 med en 10.25% vekstrate. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JMX for 2028 $ 0.661513 med en 15.76% vekstrate. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JMX for 2029 $ 0.694588 med en 21.55% vekstrate. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på JMX for 2030 $ 0.729318 med en 27.63% vekstrate. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på JOOCE Memecoin Index potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1879. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på JOOCE Memecoin Index potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.9350. År Pris Vekst 2025 $ 0.57144 0.00%

2026 $ 0.600012 5.00%

2027 $ 0.630012 10.25%

2028 $ 0.661513 15.76%

2029 $ 0.694588 21.55%

2030 $ 0.729318 27.63%

2031 $ 0.765784 34.01%

2032 $ 0.804073 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.844277 47.75%

2034 $ 0.886490 55.13%

2035 $ 0.930815 62.89%

2036 $ 0.977356 71.03%

2037 $ 1.0262 79.59%

2038 $ 1.0775 88.56%

2039 $ 1.1314 97.99%

2040 $ 1.1879 107.89% Vis mer Kortsiktig JOOCE Memecoin Index-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.57144 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.571518 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.571987 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.573788 0.41% JOOCE Memecoin Index (JMX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for JMX September 21, 2025(I dag) er $0.57144 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. JOOCE Memecoin Index (JMX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for JMX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.571518 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. JOOCE Memecoin Index (JMX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for JMX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.571987 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. JOOCE Memecoin Index (JMX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for JMX $0.573788 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende JOOCE Memecoin Index prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 846.87K$ 846.87K $ 846.87K Opplagsforsyning 1.48M 1.48M 1.48M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste JMX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har JMX en sirkulerende forsyning på 1.48M og total markedsverdi på $ 846.87K. Se JMX livepris

JOOCE Memecoin Index Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for JOOCE Memecoin Index direktepris, er gjeldende pris for JOOCE Memecoin Index 0.57144USD. Den sirkulerende forsyningen av JOOCE Memecoin Index(JMX) er 1.48M JMX , som gir den en markedsverdi på $846,869 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.23% $ -0.007160 $ 0.578601 $ 0.571339

7 dager -9.51% $ -0.054397 $ 0.646223 $ 0.566040

30 dager 0.62% $ 0.003564 $ 0.646223 $ 0.566040 24-timers ytelse De siste 24 timene har JOOCE Memecoin Index vist en prisbevegelse på $-0.007160 , noe som gjenspeiler en -1.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har JOOCE Memecoin Index handlet på en topp på $0.646223 og en bunn på $0.566040 . Det så en prisendring på -9.51% . Denne nylige trenden viser potensialet til JMX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har JOOCE Memecoin Index opplevd en 0.62% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003564 av dens verdi. Dette indikerer at JMX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer JOOCE Memecoin Index (JMX) prisforutsigelsesmodul? JOOCE Memecoin Index-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for JMX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for JOOCE Memecoin Index det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for JMX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til JOOCE Memecoin Index. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til JMX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til JMX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til JOOCE Memecoin Index.

Hvorfor er JMX-prisforutsigelse viktig?

JMX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i JMX nå? I følge dine forutsigelser vil JMX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for JMX neste måned? I følge JOOCE Memecoin Index (JMX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte JMX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 JMX koste i 2026? Prisen på 1 JOOCE Memecoin Index (JMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på JMX i 2027? JOOCE Memecoin Index (JMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JMX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for JMX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil JOOCE Memecoin Index (JMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for JMX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil JOOCE Memecoin Index (JMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 JMX koste i 2030? Prisen på 1 JOOCE Memecoin Index (JMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil JMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for JMX i 2040? JOOCE Memecoin Index (JMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 JMX innen 2040.