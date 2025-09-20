JOOCE Memecoin Index (JMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.578541 $ 0.578541 $ 0.578541 24 timer lav $ 0.619736 $ 0.619736 $ 0.619736 24 timer høy 24 timer lav $ 0.578541$ 0.578541 $ 0.578541 24 timer høy $ 0.619736$ 0.619736 $ 0.619736 All Time High $ 0.846862$ 0.846862 $ 0.846862 Laveste pris $ 0.417021$ 0.417021 $ 0.417021 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -6.63% Prisendring (7D) -8.01% Prisendring (7D) -8.01%

JOOCE Memecoin Index (JMX) sanntidsprisen er $0.5786. I løpet av de siste 24 timene har JMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.578541 og et toppnivå på $ 0.619736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JMX er $ 0.846862, mens den rekordlave prisen er $ 0.417021.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JMX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -6.63% over 24 timer og -8.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 856.64K$ 856.64K $ 856.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 856.64K$ 856.64K $ 856.64K Opplagsforsyning 1.48M 1.48M 1.48M Total forsyning 1,480,533.216140555 1,480,533.216140555 1,480,533.216140555

Nåværende markedsverdi på JOOCE Memecoin Index er $ 856.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JMX er 1.48M, med en total tilgang på 1480533.216140555. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 856.64K.