Dagens JOOCE Memecoin Index livepris er 0.5786 USD. Spor prisoppdateringer for JMX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JMX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JOOCE Memecoin Index Pris (JMX)

1 JMX til USD livepris:

$0.5786
$0.5786
-6.60%1D
JOOCE Memecoin Index (JMX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:45:08 (UTC+8)

JOOCE Memecoin Index (JMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.578541
$ 0.578541
24 timer lav
$ 0.619736
$ 0.619736
24 timer høy

$ 0.578541
$ 0.578541

$ 0.619736
$ 0.619736

$ 0.846862
$ 0.846862

$ 0.417021
$ 0.417021

+0.01%

-6.63%

-8.01%

-8.01%

JOOCE Memecoin Index (JMX) sanntidsprisen er $0.5786. I løpet av de siste 24 timene har JMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.578541 og et toppnivå på $ 0.619736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JMX er $ 0.846862, mens den rekordlave prisen er $ 0.417021.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JMX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -6.63% over 24 timer og -8.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Markedsinformasjon

$ 856.64K
$ 856.64K

--
--

$ 856.64K
$ 856.64K

1.48M
1.48M

1,480,533.216140555
1,480,533.216140555

Nåværende markedsverdi på JOOCE Memecoin Index er $ 856.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JMX er 1.48M, med en total tilgang på 1480533.216140555. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 856.64K.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JOOCE Memecoin Index til USD ble $ -0.041136603541343.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JOOCE Memecoin Index til USD ble $ -0.0002457314.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JOOCE Memecoin Index til USD ble $ -0.1739569579.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JOOCE Memecoin Index til USD ble $ +0.1327456517103355.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.041136603541343-6.63%
30 dager$ -0.0002457314-0.04%
60 dager$ -0.1739569579-30.06%
90 dager$ +0.1327456517103355+29.77%

Hva er JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

JOOCE Memecoin Index (JMX) Ressurs

Offisiell nettside

JOOCE Memecoin Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JOOCE Memecoin Index (JMX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JOOCE Memecoin Index (JMX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JOOCE Memecoin Index.

Sjekk JOOCE Memecoin Indexprisprognosen nå!

JMX til lokale valutaer

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JOOCE Memecoin Index (JMX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JMX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JOOCE Memecoin Index (JMX)

Hvor mye er JOOCE Memecoin Index (JMX) verdt i dag?
Live JMX prisen i USD er 0.5786 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JMX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JMX til USD er $ 0.5786. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JOOCE Memecoin Index?
Markedsverdien for JMX er $ 856.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JMX?
Den sirkulerende forsyningen av JMX er 1.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJMX ?
JMX oppnådde en ATH-pris på 0.846862 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JMX?
JMX så en ATL-pris på 0.417021 USD.
Hva er handelsvolumet til JMX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JMX er -- USD.
Vil JMX gå høyere i år?
JMX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JMX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:45:08 (UTC+8)

