JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i JOOCE Memecoin Index (JMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

JOOCE Memecoin Index (JMX) Informasjon

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

Offisiell nettside:
https://jooce.xyz

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JOOCE Memecoin Index (JMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 758.92K
$ 758.92K
Total forsyning:
$ 1.50M
$ 1.50M
Sirkulerende forsyning:
$ 1.50M
$ 1.50M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 758.92K
$ 758.92K
All-time high:
$ 0.846862
$ 0.846862
All-Time Low:
$ 0.417021
$ 0.417021
Nåværende pris:
$ 0.505354
$ 0.505354

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak JOOCE Memecoin Index (JMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet JMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange JMX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår JMXs tokenomics, kan du utforske JMX tokenets livepris!

JMX prisforutsigelse

Vil du vite hvor JMX kan være på vei? Vår JMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.