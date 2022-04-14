JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JOOCE Memecoin Index (JMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JOOCE Memecoin Index (JMX) Informasjon The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Offisiell nettside: https://jooce.xyz Kjøp JMX nå!

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JOOCE Memecoin Index (JMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 758.92K $ 758.92K $ 758.92K Total forsyning: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Sirkulerende forsyning: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 758.92K $ 758.92K $ 758.92K All-time high: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 All-Time Low: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Nåværende pris: $ 0.505354 $ 0.505354 $ 0.505354 Lær mer om JOOCE Memecoin Index (JMX) pris

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JOOCE Memecoin Index (JMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JMXs tokenomics, kan du utforske JMX tokenets livepris!

