Nereus (NRS)-prisforutsigelse (USD)

Få Nereus prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NRS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nereus % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Nereus-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nereus (NRS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nereus potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.125309 i 2025. Nereus (NRS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nereus potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.131574 i 2026. Nereus (NRS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NRS for 2027 $ 0.138153 med en 10.25% vekstrate. Nereus (NRS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NRS for 2028 $ 0.145060 med en 15.76% vekstrate. Nereus (NRS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NRS for 2029 $ 0.152313 med en 21.55% vekstrate. Nereus (NRS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NRS for 2030 $ 0.159929 med en 27.63% vekstrate. Nereus (NRS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nereus potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.260508. Nereus (NRS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nereus potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.424340. År Pris Vekst 2025 $ 0.125309 0.00%

2026 $ 0.131574 5.00%

2027 $ 0.138153 10.25%

2028 $ 0.145060 15.76%

2029 $ 0.152313 21.55%

2030 $ 0.159929 27.63%

2031 $ 0.167926 34.01%

2032 $ 0.176322 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.185138 47.75%

2034 $ 0.194395 55.13%

2035 $ 0.204115 62.89%

2036 $ 0.214320 71.03%

2037 $ 0.225036 79.59%

2038 $ 0.236288 88.56%

2039 $ 0.248103 97.99%

2040 $ 0.260508 107.89% Vis mer Kortsiktig Nereus-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.125309 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.125326 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.125429 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.125823 0.41% Nereus (NRS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NRS November 24, 2025(I dag) er $0.125309 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nereus (NRS) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NRS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.125326 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nereus (NRS) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NRS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.125429 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nereus (NRS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NRS $0.125823 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nereus prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Opplagsforsyning 39.01M 39.01M 39.01M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NRS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NRS en sirkulerende forsyning på 39.01M og total markedsverdi på $ 4.88M. Se NRS livepris

Nereus Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nereus direktepris, er gjeldende pris for Nereus 0.125309USD. Den sirkulerende forsyningen av Nereus(NRS) er 39.01M NRS , som gir den en markedsverdi på $4,882,925 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.46% $ 0.000577 $ 0.126947 $ 0.123776

7 dager -3.46% $ -0.004338 $ 0.139413 $ 0.124298

30 dager -10.91% $ -0.013683 $ 0.139413 $ 0.124298 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nereus vist en prisbevegelse på $0.000577 , noe som gjenspeiler en 0.46% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nereus handlet på en topp på $0.139413 og en bunn på $0.124298 . Det så en prisendring på -3.46% . Denne nylige trenden viser potensialet til NRS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nereus opplevd en -10.91% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.013683 av dens verdi. Dette indikerer at NRS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Nereus (NRS) prisforutsigelsesmodul? Nereus-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NRS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nereus det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NRS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nereus. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NRS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NRS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nereus.

Hvorfor er NRS-prisforutsigelse viktig?

NRS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NRS nå? I følge dine forutsigelser vil NRS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NRS neste måned? I følge Nereus (NRS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NRS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NRS koste i 2026? Prisen på 1 Nereus (NRS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NRS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NRS i 2027? Nereus (NRS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NRS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NRS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nereus (NRS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NRS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nereus (NRS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NRS koste i 2030? Prisen på 1 Nereus (NRS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NRS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NRS i 2040? Nereus (NRS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NRS innen 2040.