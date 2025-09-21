Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)-prisforutsigelse (USD)

Få Cronos zkEVM CRO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ZKCRO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp ZKCRO

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Cronos zkEVM CRO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Cronos zkEVM CRO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Cronos zkEVM CRO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.246051 i 2025. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Cronos zkEVM CRO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.258353 i 2026. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZKCRO for 2027 $ 0.271271 med en 10.25% vekstrate. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZKCRO for 2028 $ 0.284834 med en 15.76% vekstrate. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZKCRO for 2029 $ 0.299076 med en 21.55% vekstrate. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ZKCRO for 2030 $ 0.314030 med en 27.63% vekstrate. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Cronos zkEVM CRO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.511522. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Cronos zkEVM CRO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.833216. År Pris Vekst 2025 $ 0.246051 0.00%

2026 $ 0.258353 5.00%

2027 $ 0.271271 10.25%

2028 $ 0.284834 15.76%

2029 $ 0.299076 21.55%

2030 $ 0.314030 27.63%

2031 $ 0.329731 34.01%

2032 $ 0.346218 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.363529 47.75%

2034 $ 0.381705 55.13%

2035 $ 0.400791 62.89%

2036 $ 0.420830 71.03%

2037 $ 0.441872 79.59%

2038 $ 0.463965 88.56%

2039 $ 0.487164 97.99%

2040 $ 0.511522 107.89% Vis mer Kortsiktig Cronos zkEVM CRO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.246051 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.246084 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.246286 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.247062 0.41% Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ZKCRO September 21, 2025(I dag) er $0.246051 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ZKCRO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.246084 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ZKCRO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.246286 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ZKCRO $0.247062 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Cronos zkEVM CRO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 32.40M$ 32.40M $ 32.40M Opplagsforsyning 131.69M 131.69M 131.69M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ZKCRO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ZKCRO en sirkulerende forsyning på 131.69M og total markedsverdi på $ 32.40M. Se ZKCRO livepris

Cronos zkEVM CRO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Cronos zkEVM CRO direktepris, er gjeldende pris for Cronos zkEVM CRO 0.246051USD. Den sirkulerende forsyningen av Cronos zkEVM CRO(ZKCRO) er 131.69M ZKCRO , som gir den en markedsverdi på $32,403,095 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.82% $ -0.002049 $ 0.2481 $ 0.24481

7 dager -9.37% $ -0.023079 $ 0.269396 $ 0.149684

30 dager 66.06% $ 0.162544 $ 0.269396 $ 0.149684 24-timers ytelse De siste 24 timene har Cronos zkEVM CRO vist en prisbevegelse på $-0.002049 , noe som gjenspeiler en -0.82% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Cronos zkEVM CRO handlet på en topp på $0.269396 og en bunn på $0.149684 . Det så en prisendring på -9.37% . Denne nylige trenden viser potensialet til ZKCRO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Cronos zkEVM CRO opplevd en 66.06% endring, som gjenspeiler omtrent $0.162544 av dens verdi. Dette indikerer at ZKCRO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) prisforutsigelsesmodul? Cronos zkEVM CRO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ZKCRO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Cronos zkEVM CRO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ZKCRO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Cronos zkEVM CRO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ZKCRO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ZKCRO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Cronos zkEVM CRO.

Hvorfor er ZKCRO-prisforutsigelse viktig?

ZKCRO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ZKCRO nå? I følge dine forutsigelser vil ZKCRO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ZKCRO neste måned? I følge Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ZKCRO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ZKCRO koste i 2026? Prisen på 1 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ZKCRO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ZKCRO i 2027? Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ZKCRO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ZKCRO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ZKCRO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ZKCRO koste i 2030? Prisen på 1 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ZKCRO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ZKCRO i 2040? Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ZKCRO innen 2040. Registrer deg nå