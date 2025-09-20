Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.254297 $ 0.254297 $ 0.254297 24 timer lav $ 0.254934 $ 0.254934 $ 0.254934 24 timer høy 24 timer lav $ 0.254297$ 0.254297 $ 0.254297 24 timer høy $ 0.254934$ 0.254934 $ 0.254934 All Time High $ 0.4011$ 0.4011 $ 0.4011 Laveste pris $ 0.070262$ 0.070262 $ 0.070262 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -8.14% Prisendring (7D) -8.14%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) sanntidsprisen er $0.25492. I løpet av de siste 24 timene har ZKCRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.254297 og et toppnivå på $ 0.254934, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZKCRO er $ 0.4011, mens den rekordlave prisen er $ 0.070262.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZKCRO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -8.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.57M$ 33.57M $ 33.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.57M$ 33.57M $ 33.57M Opplagsforsyning 131.69M 131.69M 131.69M Total forsyning 131,692,567.8111872 131,692,567.8111872 131,692,567.8111872

Nåværende markedsverdi på Cronos zkEVM CRO er $ 33.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZKCRO er 131.69M, med en total tilgang på 131692567.8111872. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.57M.