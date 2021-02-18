PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NavnPAID

RangeringNo.1152

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning533,455,242

Maksimal forsyning594,717,456

Total forsyning589,686,914.6

Opplagsforsyning0.8969%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high6.38388509,2021-02-18

Laveste pris0,2021-06-16

Offentlig blokkjedeBASE

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...