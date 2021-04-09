MAPO

MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

NavnMAPO

RangeringNo.811

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning6,034,725,750.934132

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning9,697,223,991.055454

Opplagsforsyning0.6034%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.24963369,2021-04-09

Laveste pris0.003936677633086359,2025-04-07

Offentlig blokkjedeMAP

IntroduksjonMAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...