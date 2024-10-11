KOMA

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

NavnKOMA

RangeringNo.1182

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,10%

Opplagsforsyning489 754 038,13811696

Maksimal forsyning1 000 000 000

Total forsyning605 954 353,425861

Opplagsforsyning0.4897%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.19515370521653203,2024-12-10

Laveste pris0.002571199651579896,2024-10-11

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonKoma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

