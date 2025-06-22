HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

NavnHYPER

RangeringNo.551

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)8.81%

Opplagsforsyning198,585,425.66666666

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning803,333,333.3333333

Opplagsforsyning0.1985%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6897741857472838,2025-07-25

Laveste pris0.08699760525884112,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...