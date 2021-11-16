GOMINING

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

NavnGOMINING

RangeringNo.245

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2,51%

Opplagsforsyning407 093 740,6580048

Maksimal forsyning410 841 252,30112106

Total forsyning410 841 252,30112106

Opplagsforsyning0.9908%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.7015555268551232,2021-11-16

Laveste pris0.03591792142928664,2024-01-29

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Åpne posisjoner (0)
