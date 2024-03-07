DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Navn

Rangering

Markedsverdi

Fullt utvannet markedsverdi

Markedsandel

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)

Opplagsforsyning

Maksimal forsyning

Total forsyning

Opplagsforsyning

Utstedelsesdato

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt

All-time high

Laveste pris

Offentlig blokkjede

Introduksjon
DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

