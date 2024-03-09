DEOD

This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

DEOD

RangeringNo.1619

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.05%

Opplagsforsyning503,109,971.95726967

Maksimal forsyning2,000,000,000

Total forsyning503,109,971.95726967

Opplagsforsyning0.2515%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.024220648368399503,2024-08-11

Laveste pris0.000547075562183489,2024-03-09

Offentlig blokkjedeMATIC

IntroduksjonThis is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

