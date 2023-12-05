BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

NavnBIGTIME

RangeringNo.378

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.46%

Opplagsforsyning2,031,040,113.5642064

Maksimal forsyning5,000,000,000

Total forsyning5,000,000,000

Opplagsforsyning0.4062%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.9827375371067537,2023-12-05

Laveste pris0.04126017151234018,2025-03-11

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBig Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

