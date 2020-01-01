AgentLayer (AGENT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AgentLayer (AGENT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AgentLayer (AGENT) informācija

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.agentlayer.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://agentlayer.xyz/whitepaper

AgentLayer (AGENT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AgentLayer (AGENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 639.70K
$ 639.70K
$ 639.70K$ 639.70K
Kopējais apjoms:
$ 998.00M
$ 998.00M$ 998.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 621.92M
$ 621.92M$ 621.92M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.03M
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.095682
$ 0.095682
$ 0.095682$ 0.095682
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00065235
$ 0.00065235$ 0.00065235
Pašreizējā cena:
$ 0.0010286
$ 0.0010286$ 0.0010286

AgentLayer (AGENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AgentLayer (AGENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AGENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AGENT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AGENT tokenomiku, uzzini AGENT tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.