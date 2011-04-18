XRP (XRP) tokenomika
XRP (XRP) informācija
Ripple ir pamata valūta Ripple tīklā, kas var cirkulēt visā Ripple tīklā. Tās kopējais apgabals ir 100 miljardi, un tas pakāpeniski samazinās, jo pieaug pārskaitījumu skaits. Ripple darbības uzņēmums ir Ripple Labs (iekšienē bijis zināms kā OpenCoin). Ripple valūta ir vienīgā kopējā valūta Ripple sistēmā. Tā atšķiras no citām sistēmas valūtām. Piemēram, CNY un USD nevar tikt izlaisti ārpus tiltiņiem. Citiem vārdiem sakot, A tiltiņa izdoto CNY var izlaist tikai pie A tiltiņa, nevis B tiltiņa. Citādi to ir jāpārveido par B tiltiņa CNY caur izlīdzināmās rīkojumu sistēmu. Tomēr Ripple vispār neuzliek šādas ierobežojumu. Tas ir universāls Ripple sistēmā. Ripple (XRP), tāpat kā Bitcoin, ir digitāla valūta, kas balstīta uz matemātiku un kriptogrāfiju. Bet atšķirība no Bitcoin ir tāda, ka XRP spēlē savienojošo lomu un lepojas ar drošības garantijas funkciju Ripple sistēmā. Drošības garantija ir nepieciešama, jo piedaloties šajā protokolā, tiltiņam ir jātur mazs daudzums XRP.
XRP (XRP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos XRP (XRP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Padziļināta XRP (XRP) tokena struktūra
Uzzini, kā tiek izdoti, sadalīti un atbrīvoti XRP tokeni. Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie tokena ekonomiskās struktūras aspekti: izmantojamība, lietderība un piešķiršana.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger (XRPL), a blockchain protocol designed for fast, energy-efficient cross-border payments and digital asset management. The token economics of XRP are defined by its unique issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as a transparent unlocking schedule.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed total supply of 100 billion tokens at the inception of the XRPL in June 2012. No new XRP will ever be created, making it a deflationary asset over time due to its burn mechanism.
- Consensus Model: The XRPL uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no mining or staking-based issuance.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Amount (XRP)
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Start
|Unlock Frequency
|Founders
|Chris Larsen (9.5B), Jed McCaleb (9.5B), Arthur Britto (1B)
|20,000,000,000
|20%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (initial)
|Allocated to Ripple Labs for ecosystem and company use
|24,800,000,000
|24.8%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (escrow)
|Placed in escrow in Dec 2017, released monthly
|55,000,000,000
|55%
|Monthly
|2017-12-01
|1B/month
|Airdrop
|Distributed to early users
|200,000,000
|0.2%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
- Founders: 20% of the supply was allocated to the three founders, with instant unlock at network launch.
- Ripple Labs: 80% of the supply was allocated to Ripple Labs, with 55 billion XRP placed in escrow in December 2017. The remaining 24.8 billion XRP was distributed, sold, or held by Ripple.
- Airdrop: 0.2% was distributed via airdrop at launch.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: All transactions on the XRPL require a small fee paid in XRP. These fees are burned, reducing the total supply over time.
- Reserves: Accounts must hold a minimum of 10 XRP to interact with the network, with additional reserves required for certain features (e.g., trust lines).
- Escrow and Payment Channels: The XRPL supports conditional payments (escrow) and payment channels for asynchronous, near-instant transactions.
- No Staking Rewards: XRP holders and network participants do not earn rewards, fees, or additional tokens simply by holding or using XRP.
- Acquisition: XRP can be acquired via centralized exchanges; there was no ICO or public sale.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: In December 2017, Ripple Labs locked 55 billion XRP in on-chain escrow contracts. Each month, 1 billion XRP is released for Ripple’s use. Unused XRP is re-escrowed for future release, ensuring a predictable and gradual increase in circulating supply.
- User Escrow: The XRPL allows any user to lock XRP in escrow, releasing it only when specific conditions are met.
Unlocking Time
- Ripple Escrow Unlocks: 1 billion XRP is unlocked each month for Ripple’s use. Any unused XRP is returned to escrow and scheduled for release in the next available month without a scheduled unlock.
- Founders and Airdrop: These allocations were unlocked instantly at network launch in June 2012.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100B XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|20% founders (instant), 80% Ripple (24.8% instant, 55% escrowed), 0.2% airdrop
|Usage
|Transaction fees (burned), network reserves, escrow, payment channels, no staking rewards
|Incentives
|No direct incentives for holding or using XRP
|Locking
|55B XRP in Ripple escrow (monthly unlocks), user-initiated escrow available
|Unlocking
|1B XRP/month from Ripple escrow since Dec 2017; instant for founders/airdrop
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burn mechanism for transaction fees means the total supply of XRP will decrease over time.
- Market Impact: The structured monthly unlock from escrow is designed to prevent sudden large increases in circulating supply, supporting market stability.
- Ecosystem Grants: Ripple Labs has used part of its allocation to fund ecosystem development, including grants to projects building on XRPL.
This comprehensive structure ensures transparency, gradual supply release, and a focus on long-term ecosystem growth, while minimizing risks of sudden market shocks or inflation.
XRP (XRP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
XRP (XRP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais XRP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu XRP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti XRP tokenomiku, uzzini XRP tokena reāllaika cenu!
Atruna
