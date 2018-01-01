BOBO (BOBO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BOBO (BOBO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BOBO (BOBO) informācija

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bobothebear.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295

BOBO (BOBO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BOBO (BOBO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.74M
$ 33.74M$ 33.74M
Kopējais apjoms:
$ 66.48T
$ 66.48T$ 66.48T
Apjoms apgrozībā:
$ 66.13T
$ 66.13T$ 66.13T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 35.20M
$ 35.20M$ 35.20M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0000036
$ 0.0000036$ 0.0000036
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000000004584169
$ 0.00000000004584169$ 0.00000000004584169
Pašreizējā cena:
$ 0.000000510134
$ 0.000000510134$ 0.000000510134

BOBO (BOBO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BOBO (BOBO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOBO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOBO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOBO tokenomiku, uzzini BOBO tokena reāllaika cenu!

