DeAgentAI (AIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DeAgentAI (AIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-19 14:48:27 (UTC+8)
USD

DeAgentAI (AIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DeAgentAI (AIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 131.52M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 129.25M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.02B
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.8164
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.22378684133118287
Pašreizējā cena:
$ 1.0176
DeAgentAI (AIA) informācija

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://deagent.ai
Tehniskais dokuments:
https://deagentai.gitbook.io/deagentai
Bloku pārlūks:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x8b449b4dc0f8c5f996734eaf23d36a5f6724e02e312a7e4af34bd0bb74de7b17::deagent_token::DEAGENT_TOKEN/holders

DeAgentAI (AIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DeAgentAI (AIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AIA tokenomiku, uzzini AIA tokena reāllaika cenu!

