Roam (ROAM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Roam (ROAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Roam (ROAM) informācija

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://weroam.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://weroam.xyz/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn

Roam (ROAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Roam (ROAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.52M
Kopējais apjoms:
$ 996.19M
Apjoms apgrozībā:
$ 314.53M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 116.10M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.0746
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.06792095365150401
Pašreizējā cena:
$ 0.1161
Roam (ROAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Roam (ROAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ROAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ROAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ROAM tokenomiku, uzzini ROAM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ROAM

Vēlies iekļaut Roam (ROAM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ROAM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Roam (ROAM) cenas vēsture

ROAM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ROAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROAM? Mūsu ROAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

