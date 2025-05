ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

VārdsROAM

ReitingsNo.535

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)7.10%

Apjoms apgrozībā294,995,336.552535

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms998,015,398.291333

Apgrozības koeficients0.2949%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.40935268299243394,2025-03-06

Zemākās cena0.11658351811502074,2025-03-12

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

