Polkastarter (POLS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Polkastarter (POLS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Polkastarter (POLS) informācija

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.polkastarter.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.polkastarter.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa

Polkastarter (POLS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Polkastarter (POLS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 19.79M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 99.21M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 7.6884
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00147639
Pašreizējā cena:
$ 0.19952
Polkastarter (POLS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Polkastarter (POLS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POLS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POLS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POLS tokenomiku, uzzini POLS tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.