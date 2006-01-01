Plume Network (PLUME) tokenomika

Plume Network (PLUME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Plume Network (PLUME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Plume Network (PLUME) informācija

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://plume.org
Tehniskais dokuments:
https://docs.plume.org/plume
Bloku pārlūks:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Plume Network (PLUME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Plume Network (PLUME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 343.60M
$ 343.60M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.65B
$ 2.65B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.30B
$ 1.30B
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.24793
$ 0.24793
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497
Pašreizējā cena:
$ 0.12966
$ 0.12966

Plume Network (PLUME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Plume Network (PLUME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PLUME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PLUME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PLUME tokenomiku, uzzini PLUME tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PLUME

Vēlies iekļaut Plume Network (PLUME) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PLUME iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Plume Network (PLUME) cenas vēsture

PLUME cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PLUME cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PLUME? Mūsu PLUME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.