Pixels (PIXEL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pixels (PIXEL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Pixels (PIXEL) informācija

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.pixels.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.pixels.xyz/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31

Pixels (PIXEL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pixels (PIXEL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 96.32M
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.98B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 161.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.079
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.018845783146790054
Pašreizējā cena:
$ 0.03228
Pixels (PIXEL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pixels (PIXEL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PIXEL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PIXEL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PIXEL tokenomiku, uzzini PIXEL tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.