Uzzini svarīgākos ieskatus par swarms (SWARMS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
swarms (SWARMS) informācija

Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://swarms.world/
Tehniskais dokuments:
https://docs.swarms.world/en/latest/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump

swarms (SWARMS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos swarms (SWARMS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.28M
Kopējais apjoms:
$ 999.98M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.98M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.28M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.623
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000251863741262176
Pašreizējā cena:
$ 0.02228
swarms (SWARMS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

swarms (SWARMS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SWARMS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SWARMS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SWARMS tokenomiku, uzzini SWARMS tokena reāllaika cenu!

swarms (SWARMS) cenas vēsture

SWARMS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SWARMS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SWARMS? Mūsu SWARMS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.