Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

VārdsPIXEL

ReitingsNo.298

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.99%

Apjoms apgrozībā2,917,857,401.66

Maksimālais apjoms5,000,000,000

Kopējais apjoms5,000,000,000

Apgrozības koeficients0.5835%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.0223754324512926,2024-03-11

Zemākās cena0.018845783146790054,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

