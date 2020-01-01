PIBBLE (PIB) tokenomika

PIBBLE (PIB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PIBBLE (PIB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

PIBBLE (PIB) informācija

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pibble.io
Tehniskais dokuments:
https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7

PIBBLE (PIB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PIBBLE (PIB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.78M
$ 11.78M$ 11.78M
Kopējais apjoms:
$ 29.70B
$ 29.70B$ 29.70B
Apjoms apgrozībā:
$ 24.15B
$ 24.15B$ 24.15B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.63M
$ 14.63M$ 14.63M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.004
$ 0.004$ 0.004
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000056931377751
$ 0.000056931377751$ 0.000056931377751
Pašreizējā cena:
$ 0.0004876
$ 0.0004876$ 0.0004876

PIBBLE (PIB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PIBBLE (PIB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PIB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PIB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PIB tokenomiku, uzzini PIB tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PIB

Vēlies iekļaut PIBBLE (PIB) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PIB iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

PIBBLE (PIB) cenas vēsture

PIB cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PIB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PIB? Mūsu PIB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.