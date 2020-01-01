Sleepless AI (AI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sleepless AI (AI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sleepless AI (AI) informācija

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.sleeplessailab.com
Tehniskais dokuments:
https://sleepless-ai.gitbook.io/him/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Sleepless AI (AI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sleepless AI (AI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 60.92M
$ 60.92M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 400.25M
$ 400.25M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 152.20M
$ 152.20M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3
$ 3
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.09675355458008243
$ 0.09675355458008243
Pašreizējā cena:
$ 0.1522
$ 0.1522

Sleepless AI (AI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sleepless AI (AI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AI tokenomiku, uzzini AI tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.