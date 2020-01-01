Minswap (MIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Minswap (MIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Minswap (MIN) informācija

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://minswap.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.minswap.org/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://cardanoscan.io/token/29d222ce763455e3d7a09a665ce554f00ac89d2e99a1a83d267170c64d494e

Minswap (MIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Minswap (MIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 42.10M
$ 42.10M$ 42.10M
Kopējais apjoms:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 70.05M
$ 70.05M$ 70.05M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.010312705914057163
$ 0.010312705914057163$ 0.010312705914057163
Pašreizējā cena:
$ 0.02335
$ 0.02335$ 0.02335

Minswap (MIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Minswap (MIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MIN tokenomiku, uzzini MIN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MIN

Vēlies iekļaut Minswap (MIN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MIN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Minswap (MIN) cenas vēsture

MIN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MIN? Mūsu MIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.