Uzzini svarīgākos ieskatus par Zerebro (ZEREBRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Zerebro (ZEREBRO) informācija

Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zerebro.org
Tehniskais dokuments:
https://zerebro.org/paper.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn

Zerebro (ZEREBRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zerebro (ZEREBRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 20.57M
$ 20.57M
Kopējais apjoms:
$ 999.96M
$ 999.96M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.96M
$ 999.96M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.57M
$ 20.57M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.7971
$ 0.7971
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000044985990236046
$ 0.000044985990236046
Pašreizējā cena:
$ 0.02057
$ 0.02057

Zerebro (ZEREBRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zerebro (ZEREBRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZEREBRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZEREBRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZEREBRO tokenomiku, uzzini ZEREBRO tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

