MIN

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

VārdsMIN

ReitingsNo.699

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā1,426,183,377.65269

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms3,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.06410918716052975,2024-12-03

Zemākās cena0.010312705914057163,2023-01-01

Publiska blokķēdeADA

IevadsMinswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.