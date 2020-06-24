balancer (BAL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par balancer (BAL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
balancer (BAL) informācija

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://balancer.fi/
Tehniskais dokuments:
https://docs.balancer.fi/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

balancer (BAL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos balancer (BAL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 84.34M
Kopējais apjoms:
$ 69.82M
Apjoms apgrozībā:
$ 67.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 120.76M
Visu laiku augstākā cena:
$ 74.82807
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.7530492732247144
Pašreizējā cena:
$ 1.2559
balancer (BAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

balancer (BAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BAL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BAL tokenomiku, uzzini BAL tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.