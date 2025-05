BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

VārdsBAL

ReitingsNo.450

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)17.26%

Apjoms apgrozībā63,555,721.68420582

Maksimālais apjoms96,150,704

Kopējais apjoms68,523,758.24775454

Apgrozības koeficients0.661%

Izdošanas datums2020-06-24 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena74.77226165,2021-05-04

Zemākās cena0.7530492732247144,2025-04-08

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.